Aktion in Mönchengladbach : Jugendliche halten den Hugo-Junkers-Park sauber

Mönchengladbach Im Rahmen ihres sozialen Tages am Gymnasium an der Gartenstraße sammelten Schüler Müll für einen guten Zweck. Sie rückten Flaschen, Kronkorken und Zigarettenstummeln zu Leibe.

Denn die Aktion findet im Rahmen des sozialen Tages statt und dieser hat am Gymnasium an der Gartentstraße schon Tradition, wie Klassenlehrer Klaus Przybilla betont. „Der soziale Tag ist fest im Schulkalender verankert. Die Schüler sind an diesem Tag in Unternehmen, die sie sich selbst suchen und helfen dort gegen einen Lohn mit. Der Erlös wird dann durch die Aktion Tagwerk an unterschiedliche Bildungsprojekte in Afrika gespendet und an unsere Partnerschule in Ruanda“, sagt Przybilla.