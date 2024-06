Veranstaltung in der Marienschule in Mönchengladbach „Radikalisierungsmaschinen gibt’s in jeder Hosentasche“

Mönchengadbach · Laut Verfassungsschutzbericht wächst die Bedrohung für unsere Demokratie. Extremismus nimmt in allen Bereichen zu. Aber wie sieht das in Mönchengladbach aus? Eine Info-Veranstaltung in der Marienschule sollte Aufschluss geben. Doch schon im Vorfeld gab es Hassmails.

28.06.2024 , 05:10 Uhr

Jürgen Kayser, Chef des NRW-Verfassungsschutzes, sprach auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Jochen Klenner in der Marienschule. Foto: Gabi Peters

Von Gabi Peters