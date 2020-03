Quarantäne beendet : Schüler der Grundschule Holt können wieder zum Unterricht

Mönchengladbach-Holt Aufatmen bei den Schülern und Mitarbeitern der Katholischen Grundschule Holt, an der ein Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Lehrer, Mitarbeiter und Schüler der Katholischen Grundschule Holt können am Montag, 16. März, den Unterricht wieder aufnehmen. Dies gab die Stadt am Donnerstag, 12. März, bekannt. Demnach hat sich keiner der 87 Schüler der in Quarantäne versetzten Drittklässler und auch kein Lehrer oder Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt.