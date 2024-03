Demonstration in Mönchengladbach Hunderte Schüler kämpfen für bessere Lernbedingungen

Mönchengladbach · Marode Schulgebäude, zu wenige Lehrkräfte und zu große Klassen: Die Liste der Kritikpunkte am Schulsystem ist lang. Zahlreiche Kinder und Jugendliche protestierten nun dagegen in Mönchengladbach. Was sie fordern und wie sie ihre Situation beschreiben.

13.03.2024 , 16:00 Uhr

Schülerinnen und Schüler zogen am Mittwochvormittag durch die Gladbacher Innenstadt und forderten unter anderem mehr Investitionen in baufällige Schulgebäude. Foto: Christoph Wegener

Von Christoph Wegener und Alexander Bos