Bauwerke in Mönchengladbach : Zweiter Frühling für die Schriefersmühle

In die Schriefersmühle wurden knapp 400.000 Euro investiert, um das 1747 errichtete Bauwerk ansprechend zu restaurieren. Foto: Isabella Raupold (ikr)

Mönchengladbach Das über 250 Jahre alte Gebäude galt noch vor zehn Jahren als einsturzgefährdet. Dank des Engagements des Fördervereins konnten Besucher die Mühle nun beim Tag des offenen Denkmals erkunden.

Der Vorstand des Fördervereins Schriefersmühle war sichtlich zufrieden: Zum Tag des offenen Denkmals kamen mehr als 150 Besucher in das 1747 errichtete Gebäude. Zehn Jahre nach Vereinsgründung präsentiert sich die Mühle schon in einem ansprechenden Zustand. Aber es müssen noch einige Optimierungen vorgenommen werden. „Von der Verwaltung wurde nachgefragt, ob in der Mühle standesamtliche Trauungen stattfinden könnten“, erzählt der zweite Vorsitzende Arno Oellers. Am Außenmauerwerk muss noch gearbeitet werden, innen fehlt noch ein Bodenbelag, außerdem müssen Leitungen verlegt werden. Dann kann aus der Mühle auch ein Standesamt werden. Sie gehört der Familie Kreuzer, die direkt hinter dem alten Bauwerk wohnt.

Fotos belegten, dass die Mühle vor zehn Jahren nur eine bessere Ruine war. Knapp 400.000 Euro wurden daraufhin investiert, mit 120.000 Euro kam der größte Zuschuss von der NRW-Stiftung. Zum Teil schlängelten beim Tag des offenen Denkmals sich so viele Besucher die enge Treppen hinauf, dass Neuankömmlinge warten mussten, bis ihnen Einlass gewährt wurde. Unter den Besuchern waren auch viele unbekannte Gesichter, die zum Teil einen weiten Weg auf sich genommen hatten.

Info Der Tag des offenen Denkmals Die Aktion Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert seit 1993 bundesweit jeden zweiten Sonntag im September den Tag des offenen Denkmals. Viele sonst nicht zugängliche Denkmäler werden dafür geöffnet. Die Idee stammt aus den 1980er Jahren vom damaligen französischen Kulturminister Jack Lang. Das Ziel Die Bedeutung des baukulturellen Erbes soll damit erlebbar werden.

Ein Film zeigte den Besuchern die Restaurierungsarbeiten an der Mühle. Sie konnten zusehen, wie das in den Niederlanden gefertigte Holzdach geliefert und montiert wurde. Durch eine Glasscheibe kann man jetzt unter das Dach des Gebäudes schauen. Dort steht auch eine Kiste des Naturschutzbundes (Nabu), in der seltene Vögel brüten können. Angeblich ist die Holzkiste aber derzeit unbewohnt.

Evelin Schwarz präsentierte in der Mühle ihre Skulpturen. Foto: Isabella Raupold (ikr)

Die Schriefersmühle steht inzwischen in voller Pracht da. Aber der Förderverein weiß, was finanziell machbar ist und was nicht. So ist nicht geplant dafür zu sorgen, dass sich die Mühlenflügel wieder im Wind drehen. „Das zu ermöglichen, wäre zu kostspielig geworden“, erklärte Arno Oellers. Dann nämlich hätte die Statik neu berechnet werden müssen. Bei der Schriefersmühle handelt es sich um eine sogenannte Durchfahrtsmühle. Sie hat in der Mitte zwei große, gegenüberliegende Öffnungen.

Zahlreiche Fotos dokumentieren, wie die Mühle noch vor zehn Jahren ausgesehen hat. Sie wurde in der Vergangenheit durch einen Brand schwer beschädigt und das Innere schützte lange nur ein Notdach vor Feuchtigkeit. Rückblickend stellte Oellers fest: „Wir haben hier viel malocht.“ Umso größer war die Freude über die vielen positiven Kommentare am Sonntag. Viele Besucher beglückwünschten den Förderverein – einige nahmen auch Aufnahmeformulare mit nach Hause. Die vielen lobenden Worte seien ein Ansporn, noch mehr in dem Gebäude mit der wechselvollen Historie zu machen.

Die Schriefersmühle, an der B 57 zwischen Rheindahlen, Wegberg und Erkelenz gelegen, ist eine von vier Mühlen, die von einstmals zwölf übriggeblieben sind. Sie war im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt worden und brannte 1945 vollständig aus. Reste der Inneneinrichtung aus Eichenholz wurden später zu Krippenfiguren für die Kirche St. Helena in Rheindahlen verarbeitet. Anfang der 2010er Jahre galt die Mühle als akut einsturzgefährdet. Zuletzt hatte das Baudenkmal neben einem neuen Dach auch neue Fenster anstelle der alten Verschläge und eine Heizungsanlage bekommen. Original aus den Anfangszeiten sind noch die Mühlsteine. Einer ist draußen vor dem Eingang in den Boden eingelassen worden, jeweils ein anderer schmiegt sich inzwischen rechts und links an das alte Gemäuer.