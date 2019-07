Motorenbauer in Mönchengladbach : Schorch-Mitarbeiter werfen Wolong Tarifbruch vor

Mönchengladbach Auf dem Juli-Lohnzettel fehlt eine Zusatzzahlung.

Der Betriebsrat des Gladbacher Motorenbauers ATB Schorch hat dem chinesischen Eigentümer, der Wolong-Gruppe, Tarifbruch vorgeworfen. Denn den Mitarbeitern sei ein tariflich vereinbartes Zusatzgeld in Höhe von 27,5 Prozent des Juli-Lohns nicht ausgezahlt worden. Gerüchte gab es schon länger, am Dienstag hatte die Belegschaft die Lohnzettel dann in der Hand. „Viele Kollegen werden das nun einklagen“, kündigte der Betriebsratsvorsitzende Olaf Caplan an. Das Unternehmen war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.