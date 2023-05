Polizei Mönchengadbach ermittelt Schon wieder wurde ein Auto in Brand gesetzt

In den vergangenen Monaten sind im Stadtgebiet wiederholt Fahrzeuge angesteckt worden. Ende März hatten im Stadtteil Schrievers vier Autos in Flammen gestanden. An der Eifelstraße brannte ein geparkter VW Golf. Neben dem Auto standen zwei Kleinkrafträder, die auch beschädigt wurden. Noch während die Löscharbeiten an der Eifelstraße kam ein weiterer Notruf an. Gemeldet wurde ein brennendes Fahrzeug an der Spessartstraße. Wie die Polizei später aufklärte, war der Opel Astra zunächst in der Nähe des brennenden Wagens an der Eifelstraße abgestellt gewesen. Der Halter hatte sein Auto umgeparkt, ohne zu bemerken, dass auch sein Fahrzeug bereits Feuer gefangen hatte. Außerdem brannten in dieser Nacht ein Ford Fiesta und ein Mazda an der Akazienstraße.