Polizei Mönchengladbach warnt : Schon wieder verdächtige Hundeköder ausgelegt

Zum dritten Mal wurden rohe Fleischstücke in Mönchengladbach-Windberg gefunden. Noch ist unklar, ob sie vergiftet sind. Hundebesitzer sollten vorsichtig sein.

Wieder einmal sind rohe Fleischstücke in der Grünanlage an der Lochnerallee gefunden worden. Das haben aufmerksame Bürger am Samstag der Polizei Mönchengladbach gemeldet.