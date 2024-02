Die Polizei warnt Schon wieder sensible Daten ausgespäht

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Bereits am Dienstag hatte die Polizei einen ähnlichen Fall gemeldet. Auf dem Laptopbildschirm eines 80-Jährigen aus Mönchengladbach war am Wochenende eine Warnmeldung erschienen, dass sich eine Schadsoftware auf seinem Computer befinden würde. Dazu gab es ebenfalls eine Telefonnummer. Auch dieser Mann verlor Geld an Betrüger.