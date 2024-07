Wilder Müll in Mönchengladbach Schon wieder wurden Asbestplatten illegal entsorgt

Seit Februar gab es in der Stadt mindestens ein Dutzend Fälle, in denen im großen Stil dieser giftige Stoff in der Natur entsorgt wurde. Fundorte waren beispielsweise im Hardter Wald in der Nähe vom Holunderweg, in Rheindahlen an der B 57, in Stadionnähe an der Lilienthalstraße und im Volksgarten. Für die Mags sind diese Funde mehr als wilde Müllkippen. Denn: Wenn Asbestfasern eingeatmet werden, können sie langfristig schwere oder sogar tödliche Krankheiten erzeugen. Das heißt für die Stadttochter: Sie muss das Asbest aufwendig und teuer entsorgen lassen.