Karneval in Mönchengladbach : Schöpp op feiert in Kaiser-Friedrich-Halle

Eicken Die beliebte Eickener Karnevalssitzung konnte endlich wieder in noblem Ambiente stattfinden.

Um 18 Uhr betreten am Mittwoch die ersten Gäste die Kaiser-Friedrich-Halle, in der die Große Sitzung der Schöpp op Eicken stattfindet. Viele Damen sind in lange, glitzernde Paillettenkleider gehüllt, die Herren tragen Anzug mit Hut. Die andere Hälfte der insgesamt 380 Gäste kommt als Teufel, Reh oder Marienkäfer. Auf den Tischen ist das Glas Pils eine Seltenheit, stattdessen wird meist Sekt oder Mineralwasser getrunken.

Der opulente Saal macht etwas her – hunderte runde Lampen an der Decke und das dunkle Holz an den Wänden, das von den roten Bandagen der Karnevalsgesellschaft umkleidet wird, deutet an: Das wird keine normale Karnevalssitzung. Schon lange gehört die Große Sitzung der Schöpp op zu den Höhepunkten des städtischen Karnevals.