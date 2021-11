Sankt Martin in Mönchengladbach : So schön war Gladbachs größter Martinszug

Mönchengladbach Endlich wieder Sankt Martin nach einem Jahr Pause: Am Sonntag zogen 2500 Kinder und Eltern und Hunderte Musiker beim Schaffrath-Umzug mit. Schon bei der Anmeldung war der Andrang riesig gewesen.

Renate Schaffrath freute sich riesig über fast 2500 Gäste, die am Sonntagabend den St. Martinszug des Einrichtungshauses Schaffrath besuchten. „Ich begrüße es, dass wir diesen großen Zug durchführen und auch aus unserer Tradition die Begrifflichkeit der Nächstenliebe den Teilnehmern näher bringen können. Schließlich sind wir ein Traditionshaus und das wollen wir auch leben“, erklärte sie das Engagement. So setzte, nach einem Jahr coronabedingter Zwangspause, Schaffrath diese Tradition des Martinszuges fort – der größte der Stadt.

Schulkinderzug am 10. November : Beim großen Martinszug in Kempen gilt 3G-Regel

Teilnehmen am Sonntag durften nur geimpfte, genesene oder getestete Personen, die angemeldet waren. Kontrolliert wurde stichprobenartig per 3G-Einlasskontrolle. Danach zogen die Kinder mit ihren Begleitpersonen und den teilweise selbst gebastelten Laternen durch die Straßen von Hardterbroich. Lauthals sangen sie Martinslieder, musikalisch unterstützt von den sieben Musikkapellen mit ihren mehr als 300 Musikern, die allesamt ehrenamtlich aufspielten. Groß waren die Erwartungen der Kinder. So erzählten sie beim Gespräch mit Moderator Ralf Jüngermann von der Schaffrath-Stiftung, dass das Schöne an St. Martin das Singen ist und natürlich, dass sie Laternen leuchten lassen dürfen.