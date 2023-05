Veranstaltungsreiches Wochenende „Topf, Tanz, Talk“ und Trödel unterhalten Rheydt

Mönchengladbach · Wer will schon in den Urlaub fahren, wenn es auf dem Rheydter Marktplatz bei sommerlichen Temperaturen und Unterhaltung auch noch etwas Leckeres zu essen gibt? Nach der Premiere im vergangenen Jahr war die „Schnippeldisko“ auch am Samstag wieder ein voller Erfolg.

Auf dem Rheydter Wochenmarkt wurde von 11 bis 15 Uhr der „World Disco Soup Day“ unter dem Motto „Topf, Tanz, Talk“ gefeiert. Mit ihm macht das internationale Slow Food Youth Netzwerk seit 2017 kochend und tanzend auf das Problem der Lebensmittelverschwendung aufmerksam. Die köstliche Suppe, die an diesem Mittag im Mittelpunkt des Geschehens stand, wurde ausnahmslos aus gerettetem Gemüse der örtlichen Marktbeschicker hergestellt. Geschnippelt von Marktbesuchern, gekocht in der Marktküche von Hussjemaat. Und das alles bei lauter Gute-Laune-Musik der DJs SchmitzKatze, die den Marktplatz unterhielten.