Schnee in Mönchengladbach : Glätte sorgt weiter für Verkehrsunfälle

Mönchengladbach Bei Schnee und Eis ist der Winterdienst der Mags auch am Dienstag weiter im Dauereinsatz. Zudem gibt es den dringenden Appell, Eisflächen nicht zu betreten. Es besteht Lebensgefahr.

Zumindest gab es keinen Neuschnee am Dienstag in Mönchengladbach. Die kalten Temperaturen im Minusbereich sorgen aber weiterhin für viel Arbeit für den Winterdienst – denn Schnee und Eis bleiben. Rund 100 Mitarbeiter der GEM und der Mags waren auch am Dienstag weiter im Einsatz, um die Straßen in der Stadt zu räumen. Dabei sei der Schnee nicht das größte Problem, sagte die Mags, sondern die dicke Eisschicht darunter, die am Wochenende durch den Eisregen entstand. „Die Eisschicht lässt sich mit dem großen Räumschild an den Fahrzeugen nicht beseitigen. Daher werden die Nebenstraßen überwiegend gestreut“, sagte eine Mags-Sprecherin auf Anfrage.