Unfälle und eingeschneite Straßen Diese Folgen hatte der Wintereinbruch für Mönchengladbach

Die GEM war seit Mittwochmorgen mit zwölf großen Streufahrzeugen im Einsatz, um die Hauptverkehrsstraßen in Mönchengladbach möglichst schneefrei zu halten. Das gelang allerdings nur bedingt: Auch am Donnerstagmorgen waren zum Beispiel die Theodor-Heuss-Straße und die Dohler Straße noch nicht komplett freigeräumt. Aufgrund des anhaltenden Schneefalls am Mittwoch habe die GEM Routen in der Stadt immer wieder neu abfahren müssen, teilte eine Mags-Sprecherin mit. „Unserer Mitarbeiter sind seit Mittwochmorgen im Dauereinsatz und wechseln sich in Zehn-Stunden-Schichten ab.“ Erst ab Donnerstagmittag habe sich die Stadttochter auch um Nebenstraßen kümmern können. „Ab 17 Uhr werden aber wieder Hauptstraßen der Priorität 1 geräumt, weil dann der abgetaute Schnee wieder gefriert“, so die Mags-Sprecherin. „Bis Sonntag bleibt es für uns leider spannend, weil sich Tauwetter und Frost abwechseln.“