Wintereinbruch in Mönchengladbach Mehr als 20 Verkehrsunfälle wegen Schnee in der Stadt

Die Generalprobe in puncto Schnee hat Mönchengladbach bereits Anfang der Woche gehabt: In der Nacht zu Montag (15. Januar) fielen ununterbrochen dicke Flocken, sodass die Stadt am Montagmorgen unter einer weißen Decke lag. Der Winterdienst der GEM war in der Nacht und bis zum Vormittag im Einsatz. Am Mittag war alles wieder weggetaut. Und so sah es noch bis Dienstagabend so aus, als würde die bereits Tage zuvor für Teile Deutschlands und Nordrhein-Westfalens angekündigte Warnung vor starken Schneefällen an Mönchengladbach vorübergehen. Doch am Mittwoch, 17. Januar, stand auch Mönchengladbach auf der Liste der Nina-Warn-App.