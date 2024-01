Schneetreiben in Mönchengladbach Über Nacht war der Winter da

Es war bereits am Sonntagabend abzusehen: Auch wenn zunächst nichts liegen blieb, flogen unermüdlich weiße Flocken vom Himmel. Als in vielen Mönchengladbacher Wohnzimmern beim Tatort feststand, wer die Mörderin war, präsentierten sich draußen schon Mauern, Büsche, Straßen und Gehwege wie gepudert. Vorausschauende Menschen stellten Schneeschaufel und Besen bereit, um am frühen Morgen ihrer Räumpflicht nachzukommen.