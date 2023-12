Weißer Adventssonntag Der erste Schnee des Winters erreicht Mönchengladbach

Solche winterlichen Szenen waren am Sonntagabend, 3. Dezember 2023, an vielen Orten in Mönchengladbach zu beobachten. Zum ersten Adventssonntag fiel Schnee. Erst schmolzen die Flocken noch, doch nach nicht mal einer Stunde waren Hausdächer, Straßen und Autos weiß gezuckert.