Wahrzeichen in Mönchengladbach : Wickrather Schloss ist für 1,4 Millionen zu haben

Mönchengladbach Die bisherigen Betreiber, Claudia und Jürgen Hambloch, bieten das Gebäude auf einem Immobilienportal an. Doch Interessenten müssen mehr Geld in die Hand nehmen, als lediglich den Kaufpreis.

Der muss nicht nur den Kaufpreis zahlen, sondern sicher noch einige Millionen in die Sanierung des Hauses investieren. Dazu kommt der Erbpachtzins, der an die Stadt gezahlt werden muss. „Der bewegt sich allerdings in einem äußerst moderaten Rahmen.“ Wenn der Verkauf abgeschlossen sei, müsse man die Formulierungen des Erbpachtvertrags, den der Investor übernehmen muss, in seinen Formulierungen überprüfen. „Die Vereinbarungen wurden allerdings damals sehr gut ausgehandelt“, sagt David Bongartz. Tatsächlich habe die Stadt auch die Möglichkeit, die Immobilie in den eigenen Besitz zu übernehmen. „Davon gehen wir allerdings nicht aus.“