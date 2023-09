Sehenswürdigkeit in Mönchengladbach Führung durch Schloss Wickrath zeigt Pracht und Macht

Eine stuckverzierte Decke in einem Pferdestall ist sicherlich nicht die Regel. Im Nassauer Stall von Schloss Wickrath gehört sie zur Normalität. Dieser Stall, der heutzutage eher Kunst und Ausstellungen gewidmet ist, war die Unterkunft der Vollblüter, die dort gezüchtet wurden. Die Kaltblüter hingegen mussten vorliebnehmen mit üblichen, kleinen Stallungen. Das berichtet Rainer Kühn. Der Vorsitzende des Geschichtskreises im Heimat- und Verkehrsverein Wickrath ist voll und ganz in seinem Element, wenn er seine Gäste bei einer Führung durch den Schlosspark in Wickrath mit Informationen füttert.