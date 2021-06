Schloss Rheydt : Datum für Töpfermarkt veröffentlicht und neues Buch über Familie Bylandt

Museumsleiter Karlheinz Wiegmann und seine Stellvertreterin Nina Schulze präsentieren am Schloss Rheydt ein neues Buch und das Programm zum Töpfermarkt. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Das Museum Schloss Rheydt hat zwei Gründe zu feiern: Zum einen wird der Töpfermarkt, der am 4. und 5. Juli stattfindet, 18 Jahre alt. Zum anderen hat das Museum ein Buch über die Geschichte der Familie Bylandt herausgebracht. Darin gibt es einiges Neues über die Familie zu erfahren, die auch das Schloss erbaute.

Der Töpfermarkt ist jedes Jahr ein beliebtes Event im schönen Ambiente von Schloss Rheydt. 50 Aussteller präsentieren in diesem Jahr am 3. und 4. Juli von 11 Uhr bis 18 Uhr ihr Handwerk mit Gebrauchsgegenständen wie Tassen, Tellern, aber auch künstlerische Arbeiten wie Plastiken. „Die Aussteller kommen aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und dem Rheinland. Wir haben auch Neuzugänge aus Mönchengladbach und den Niederlanden dabei“, sagt die stellvertretende Museumsleiterin Nina Schulze. Für die meisten sei dies der erste Markt überhaupt in diesem Jahr.