Kommentar : Ein bitterer Tag für Rheydt

Die Karstadt-Filiale in Rheydt steht auch auf der Liste der Standorte, die geschlossen werden. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Meinung Mönchengladbach Schon häufiger sollte die Karstadt-Filiale in Mönchengladbach-Rheydt geschlossen werden. Das Haus stand eigentlich ständig auf der roten Liste. Dieses Mal wird das Aus wohl kaum abzuwenden sein.

Die Schließung von Karstadt ist nicht nur für die Beschäftigten eine bittere Nachricht. Ganz Rheydt gehört zu den Verlierern. Denn Karstadt ist noch der letzte verbliebene größere Publikumsmagnet in der City. Nun droht eine völlige Verödung des Einkaufsstandorts. Die Shopping-Galerie ist schon ein Trauerspiel, an anderen Ecken sieht es nicht besser aus. Jetzt also auch noch das Kaufhaus Karstadt, das eigentlich ins neue Rathaus integriert werden sollte. Es hätte dort schickere Verkaufsflächen erhalten, aber auch eine lange Umbauphase überstehen müssen. Eine große Herausforderung, selbst für einen gesunden Konzern.