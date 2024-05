Deutschlandweiter Vergleich Mönchengladbachs Bürgerämter besser – aber weiter auf letztem Platz

Kaum Termine, schon um 5 Uhr morgens lange Schlangen vor den Meldestellen in der Innenstadt und verzweifelte Mönchengladbacher: Kostenpflichtiger Inhalt Seit einigen Monaten ist der Bürgerservice in der Stadt immer wieder überlastet. Wer einen neuen Reisepass oder Ausweis braucht, kann sich im schlimmsten Fall auf eine wahre Odyssee einstellen, bis er das dringend benötigte Dokument in den Händen hält.