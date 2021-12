Workshops zu LSBTIQ in Mönchengladbach : „Ach, das sind ja gar keine Aliens“

Alexander Marschner koordiniert die Workshops. Er studierte Soziale Arbeit und baute die Schlau-Stelle in Mönchengladbach mit auf. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Bei Schlau sprechen Jugendliche mit LSBTIQ*-Personen. Alexander Marschner koordiniert die Workshops. Er selbst outete sich mit 15.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Jöhlinger

Seit fast zehn Jahren bietet das Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt „Schlau“ in Mönchengladbach Workshops für Jugendliche zum Thema geschlechtliche Vielfalt an. „Die Fragen sind aber noch immer die gleichen“, sagt Alexander Marschner, der seit 2012 die Workshops koordiniert und auch selbst als schwuler Mann Fragen von Jugendlichen beantwortet. „Die Jugendlichen wollen wissen, wie es war, als ich in der Schule erzählt habe, dass ich schwul bin und wie meine Eltern reagiert haben.“ Auch die Frage, welche Schritte Trans-Personen gehen, um ihr Geschlecht zu ändern, würden die Jugendlichen immer wieder stellen.

Dass Alexander Marschner mit seinen 30 Jahren überhaupt selber noch Workshops geben darf, liegt nur daran, dass er die Workshops koordiniert. Eigentlich sind die Workshopleiter 16 bis 26 Jahre alt. Die Ehrenamtlichen sollen sich möglichst gut in die Jugendlichen einfühlen können, denn um die gehe es schließlich.

INFO LSBTIQ* LSBTIQ* steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter* und queer. Das Sternchen ist Platzhalter für Begriffe, die die Identität genauer beschreiben. Bei „trans*“ wäre das etwa „Transgender“ oder „Transidentität“. Bisexuell sind Personen, die sich zu Frauen und zu Männern hingezogen fühlen. Trans ist ein Oberbegriff für Menschen, deren Identität nicht oder nicht nur zu dem Geschlecht passt, mit dem sie geboren wurden. Einige Trans-Personen nehmen Hormone, manche entscheiden sich für geschlechtsangleichende Operationen und andere wechseln zwischen den Identitäten „Mann“ und „Frau“. Der Begriff inter beschreibt Menschen, die mit sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurden. Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 150 bis 340 Kinder zur Welt, bei denen sich das biologische Geschlecht nicht eindeutig feststellen lässt. Das Wort queer schließt alle ein, die sich nicht in „klassischen“ Vorstellungen von Mann und Frau finden können. Es ist zudem ein wissenschaftlicher Begriff, geprägt von der Philosophin Judith Butler, die die Kategorien „Mann“ und „Frau“ in Frage stellte. Der Begriff funktioniert auch als Oberbegriff für LSBTIQ*-Personen.

„Laut Studien ist etwa zehn Prozent der Bevölkerung queer“, sagt Marschner. Diese zehn Prozent passen nicht in die klassischen Muster von Mann und Frau, oder sie sind schwul oder lesbisch. „Von 30 Schülern wären das statistisch also drei Schüler“, rechnet Marschner. „Für diese drei ist es unglaublich wichtig, dass wir ihre Identität in Workshops ansprechen und sie merken, dass sie damit nicht allein sind. Für die übrigen 27 ist es aber genauso wichtig, zu sehen: Ach, das sind ja gar keine Aliens.“

Bei Schlau, dessen Netzwerk in 19 Städten in Nordrhein-Westfalen vertreten ist, sind alle Workshopleiter selber queer. Die Jugendlichen bekommen so die Möglichkeit, mit jungen lesbischen, schwulen, bi-, trans-, inter- und queeren Menschen ins Gespräch zu kommen.

„Die Workshops bestehen aus zwei Teilen“, sagt Marschner. Der erste Teil bestehe aus Wissensvermittlung. Da gehe es etwa darum, was ein Wort wie „trans“ überhaupt bedeutet. Marschner erklärt das so: „Jeder Mensch bekommt bei der Geburt durch einen Arzt ein Geschlecht zugewiesen. Als Basis dafür dienen die primären Geschlechtsmerkmale. Die sagen aber noch nichts darüber aus, wie man sich fühlt.“ Bei Trans-Personen stimme das zugewiesene Geschlecht nicht mit dem gefühlten Geschlecht überein.

Im zweiten Teil des Workshops könnten die Jugendlichen ihre Fragen dann auf Karten schreiben. Auf diese Art könnten sie die Fragen anonym stellen. Die Ehrenamtlichen von Schlau beantworten sie dann.

Ziel der Workshops sei es, Vorurteile abzubauen und dadurch die Akzeptanz gegenüber LSBTIQ*-Menschen zu vergrößern. Auch sollen die Workshops Jugendlichen Mut machen, selbstbewusst mit ihrer Identität umzugehen. Die Notwendigkeit würden Zahlen bestätigen. „Queere Jugendliche haben ein fünf- bis siebenfach höheres Suizidrisiko“, sagt Marschner.

Er selbst war 15, als er sich als schwul outete. „Ich habe mich damals gefragt: Haben meine Eltern mich noch lieb? Schmeißen sie mich raus?“, erinnert er sich. „Zum Glück haben sie mich unterstützt.“ Obwohl es heute viele queere Vorbilder auf Instagram oder Youtube gebe, hätten Jugendliche aber noch genau die gleichen Sorgen.

„’Schwul’ ist auch noch immer eines der beliebtesten Schimpfwörter auf dem Schulhof“, sagt Marschner. Er selbst sei in der Schule zusammengeschlagen worden.

Aktuell engagieren sich sieben Ehrenamtliche bei Schlau in Mönchengladbach. Da die Workshops aber meistens am Vormittag stattfinden und einige Ehrenamtliche zu dieser Zeit arbeiten, können nicht alle aus dem Mönchengladbacher Schlau-Team bei den Workshops mitmachen. Dadurch könne Schlau auch nicht alle Anfragen von Schulen bedienen. „Wir nehmen aber gern neue Leute in unserem Team auf“, sagt Marschner.