Corona-Aktion in Mönchengladbach : Erst shoppen, dann impfen

Im Einkaufszentrum Minto standen die Menschen für das kostenlose Impfangebot Schlange. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach An zentralen, belebten Plätzen ein Impfangebot zu machen – das soll die Impfquote in Mönchengladbach steigern. Am Samstag gab es im Minto und im früheren Karstadt-Gebäude in Rheydt die Möglichkeit.