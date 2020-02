Kreisverkehr bei Wanlo : Lkw-Waschanlage soll Tagebau-Dreck fernhalten

Mönchengladbach Schlamm aus dem Tagebau Garzweiler landet auf den Straßen. Betroffen sind unter anderem der Kreisverkehr an der K19 und die Auffahrt zur A61.

Eine Schicht aus Schlamm und Kieselsteinen, die sich vom Kreisverkehr an der K19 bei Wanlo über die Auffahrt zur A 61 und ein ganzes Stück über die Autobahn zieht – Autofahrer, die sich in der vergangenen Woche noch darüber geärgert haben, werden sich jetzt wundern. Der Dreck ist erst einmal verschwunden. Er wurde hauptsächlich von den Reifen der Lastwagen auf die Straße geschleppt, die beim Unternehmen Rheinische Baustoffwerke Kies aus dem Tagebau abholten. „Da es in den letzten Wochen witterungs- und aufkommensbedingt zu Verschmutzungen entlang der genannten Straßenabschnitte gekommen ist, hat die Rheinische Baustoffwerke GmbH (RBS) den Anlieferbetrieb am Standort Wanlo vorübergehend eingestellt“, teilte Olaf Winter, Sprecher der RWE Power AG, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Wie lange der Standort geschlossen bleibe, hänge von den Wetterbedingungen ab.