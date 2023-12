Markthalle, Rathaus, Neueröffnung Das waren die Schlagzeilen des Jahres 2023 in Mönchengladbach

Das war ein Schock für die Katholiken in Gladbach: 126 von 1290 Priestern im Bistum Aachen (seit 1930), also fast jeder zehnte, sind Täter oder mutmaßliche Täter sexualisierter Gewalt gegenüber Minderjährigen oder Schutzbefohlenen. 53 Namen wurden veröffentlicht, 22 von ihnen haben Bezug zu Mönchengladbach. Pfarrer Wolfgang Mayfisch, der Jahrzehnte in Giesenkirchen und Meerkamp Pfarrer war, wird sexueller Missbrauch im Jahr 1975 in Aachen-Brandt zur Last gelegt. In St. Laurentius Odenkirchen wurde der Name Johannes Giesen am Gemeindehaus direkt entfernt. Das Ziel der Veröffentlichung sei, dass die Betroffenen das Gefühl bekommen, dass sie ihre Last loswerden können, sagt Regionalvikar Ulrich Clancett. Das werde aber nicht bei allen funktionieren.