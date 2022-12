Rückblick Mönchengladbachs Schlagzeilen des Jahres 2022 in Bildern

C&A verkauft Jeans „made in Mönchengladbach“

Erstmals seit zwei Jahrzehnten produziert der Bekleidungskonzern C&A wieder in Deutschland – und zwar in Mönchengladbach. Die Jeans, die in der neuen Fabrik im Monforts-Quartier gefertigt werden, werden ab dem 17. März 2022 im Online-Shop und später auch in den Filialen verkauft. Zum Start sind 12.000 Hosen fertig. Damit macht C&A Schlagzeilen und bringt Mönchengladbach wieder als Textil-Hauptstadt ins Gespräch. Perspektivisch sollen bis zu 800.000 Hosen im Jahr genäht werden.