Veranstaltung mit Gesundheits-Experten : AOK-Forum: Was tun nach dem Schlaganfall?

Mönchengladbach Die Krankenkasse hat Experten aus Mönchengladbach eingeladen, die bei dieser Veranstaltung Tipps geben und Fragen des Publikums beantworten.

Ein Schlaganfall verändert das Leben – oft sekundenschnell und dauerhaft. Was Mediziner in solchen Fällen raten und wie Betroffene unterstützt werden können, darum geht es bei einem Gesundheitsforum der Krankenkasse AOK. Wie kann ein solches Ereignis am besten behandelt werden, damit Patienten ihren Alltag wieder gut meistern? Dazu informieren Fachleute am Dienstag, 10. Mai, von 17 bis 18.30 Uhr im AOK-Haus an der Steinmetzstraße 57 - 61.