Körperverletzung in Mönchengladbach Schlägerei und Streit am Marienplatz

Der flüchtige Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 1,80 Meter groß und etwa 18 Jahre alt. Er hat schwarze gelockte Haare, und sein Erscheinungsbild wirkte arabisch. Außerdem trug er eine Jacke mit einer Aufschrift der Marke Palm Angels. Eine solche Jacke gehörte auch zur Täterbeschreibung nach einem Handtaschenraub am 22. März in Odenkirchen. In dem fall hatte eine 49-jährige Frau gerade an einem Geldautomaten eines Kreditinstituts Geld abgeholt, als sie von zwei Fremden gegen den Kopf geschlagen wurde. Anschließend entrissen die Männer ihre Handtasche. Einer der Täter soll ebenfalls eine Jacke mit der Aufschrift Palm Angels getragen haben.