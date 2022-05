Video im Umlauf : Schlägerei auf Frühkirmes in Mönchengladbach

Schon wieder gab es Ärger auf der Rheydter Kirmes. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Schon wieder gab es einen Polizeieinsatz auf der Frühjahrskirmes im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt. Dort kam es am Montagabend zu einer größeren Schlägerei. Die Polizei will im Laufe des Tages Details bekannt geben.

Pöbeleien, Raubdelikte, Körperverletzungen – die Kirmes in Rheydt, die eigentlich ein fröhliches Volksfest für Familien sein soll, wird immer wieder durch kleine Randale-Gruppen gestört. Am Montagabend hat es dort eine größere Schlägerei gegeben. Das bestätigte die Polizei am Dienstagmorgen. Einzelheiten sollen im Laufe des Tages bekannt geben werden.

In den sozialen Medien kursiert zurzeit ein Video, das junge Männer zeigt, die im Bereich Limitenstraße/ Gracht auf einen am Boden Liegenden einschlagen und eintreten. Ein schwarzer BMW fährt auf die Gruppe zu, stoppt, der junge Mann, der am Boden lag, versucht einzusteigen. Minuten später ist alles voller Polizei.

Bereits Kostenpflichtiger Inhalt am Freitag, dem Familientag, hatte es Ärger auf der Rheydter Kirmes gegeben. Eine Gruppe Jugendlicher hatte versucht, den offiziellen Rundgang mit Musikkapelle, Ehrengästen und Schaustellern zu stoppen. Die Polizei konnte dies rechtzeitig verhindern. Am Montag meldete die Polizei dann vier Raubdelikte. Opfer waren in allen Fällen Jugendliche und Kinder. Die Angreifer, ebenfalls im minderjährigen Alter, drohten unter anderem mit Messern. Die Polizei musste bis jetzt schon zahlreiche Platzverweise aussprechen.

Die Rheydter Frühkirmes ist immer gut besucht. Jetzt, nach zwei Jahren Pandemie, scheint sie aber so viele Besucher zu haben, wie noch nie. Die Schausteller freuen sich über den Zuspruch und wollen nicht, dass „Chaoten das schöne Fest kaputtmachen“.

(gap)