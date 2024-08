Strafanzeigen wegen Körperverletzungen Schlägerei am Minto sorgt für Massenauflauf

Mönchengladbach · Mitten in der Mönchengladbacher Innenstadt ist es am Samstag zu einem handfesten familiären Streit gekommen. Dabei sammelten sich so viele Schaulustige an, dass es zu Störungen im Busverkehr kam.

14.08.2024 , 12:45 Uhr

Vor der Einkaufsgalerie Minto hatte sich am Samstag eine so große Menschenmenge angesammelt, dass der Busverkehr gestört wurde. (Archivbild) Foto: Andreas Gruhn

Die Polizei hat am frühen Samstagabend, 10. August, mehrere Streifenwagen zum Sonnenhausplatz geschickt. Der Grund war eine gemeldete Schlägerei vor der Einkaufsgalerie Minto. Gegen 17.20 Uhr hatten Einsatzkräfte der Polizei eine größere Menschenmenge vor dem Haupteingang des Minto festgestellt. Dabei handelte es sich um Schaulustige einer Auseinandersetzung, die sich zwischen vier Personen im Alter zwischen 21 und 44 Jahren abgespielt hatte. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Auseinandersetzung um familiäre Streitigkeiten. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung ein und erteilte den beteiligten Personen Platzverweise. Es kam in der Folge zu keinen weiteren Vorkommnissen. Während der Klärung des Sachverhalts kam es aufgrund der großen Anzahl an Menschen und Streifenwagen zu Störungen im Busverkehr an der Hindenburgstraße.

(gap)