Polizeieinsatz in Mönchengladbach : Schlägerei am Marienplatz

Mönchengladbach Drei Kontrahenten verletzten sich durch Faustschläge. Einer soll auch mit einem Messer gedroht haben. Die Polizei musste Pfefferspray einsetzen, um die Männer zu trennen.

Bei einer Schlägerei im Bereich der Bahnhofstraße in Rheydt haben sich am Dienstagmorgen ein 26-Jähriger, ein 17-Jähriger und ein noch unbekannter Mann gegenseitig durch Faustschläge verletzt. Das teilte die Polizei mit. Gegen 2 Uhr früh kam es zur Auseinandersetzung der drei jungen Männer, in deren Verlauf sie sich gegenseitig durch Schläge verletzten und eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts am Marienplatz beschädigten. Hinzugerufene Polizeibeamte setzten Pfefferspray ein, um die Streitparteien voneinander abzubringen. Einer der drei Männer war bereits vor dem Eintreffen der Polizisten davongelaufen. Er soll laut Zeugenangaben ein Messer dabei gehabt haben und mit diesem die anderen bedroht haben. Seine Identität ist bislang unbekannt.