Tipps vom Allergie- und Asthmabund in Mönchengladbach : Lüften, damit Schimmel keine Chance mehr hat

Tipps vom Allergie- und Asthmabund in Mönchengladbach

Mönchengladbach Schimmel in der Wohnung ist unappetitlich und kann allergische Reaktionen auslösen. Wir erklären, was man dagegen tun und wer Rat geben kann.

Als wären fliegende Gräser und Pollen, die triefende und kribbelnden Nasen hervorrufen, nicht genug: Es liegen weitere Auslöser allergischer Reaktionen in nächster Nähe von empfänglichen Menschen – Schimmelpilze. Schimmelpilzsporen existieren überall, zu jeder Jahreszeit, draußen gibt es immer viel mehr von ihnen als drinnen. Empfindliche Menschen reagieren darauf mit Niesanfällen, Schnupfen, Husten, Müdigkeit, Gelenk- oder Kopfschmerzen, Magen- und Darmbeschwerden, allergischem Asthma.

Der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) mit Sitz in Mönchengladbach weiß darüber Bescheid. Auf seiner Internetseite www.daab.de kann sich jeder über diesen Allergieauslöser informieren. Diplom-Oecotrophologin Sonja Lämmel vom DAAB erklärt: „Das Thema Schimmelpilzallergien wird beim DAAB immer mal wieder angefragt. In diesem Zusammenhang sind auch häufig Schimmelpilzschäden in Innenräumen ein Thema.“