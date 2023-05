Für Schiedsamtsbezirk Nord I Stadt Mönchengladbach sucht einen neuen Streitschlichter

Mönchengladbach · Das Ehrenamt soll in den Stadtteilen Windberg, Am Wasserturm, Eicken und Gladbach ausgeübt werden. Die Schiedsperson soll sowohl in Nachbarschaftsstreitigkeiten als auch in bestimmten Strafsachen tätig werden. Ziel ist eine dauerhafte Konfliktlösung.

05.05.2023, 05:00 Uhr

Die Schiedspersonen werden vom Rat der Stadt Mönchengladbach für fünf Jahre gewählt und unterliegen der Aufsicht des zuständigen Amtsgerichts. Foto: Oliver Berg/dpa/Oliver Berg

Von Emma Büns