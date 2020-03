Schiedsmann Wolfgang Bremges : Ein Mann für umstrittene Fälle

Schiedsmann Wolfgang Bremges. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach-Rheydt Streit unter Nachbarn, Beleidigungen, ja sogar leichte Körperver­letzungen – all das gehört zu den Konflikten, die Schiedsmann Wolfgang Bremges schlichten kann. Ein Ehrenamt, das Geschick erfordert im Umgang mit Menschen, die oft sehr aufgewühlt sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

Wolfgang Bremges’ erster Fall war gleich ein Klassiker. Ein Strauch, dessen Zweige auf das Nachbargrundstück hinüberwuchsen, sorgte für erbitterten Zwist: Wer darf das Grün wo schneiden und wie hoch? Das war die Frage, in der Bremges vermitteln sollte, zumindest vordergründig. denn zu den Dingen, die der 66-Jährige nach inzwischen drei Jahren als Schiedsmann in den Bezirken Rheydt-West, Rheydt-Mitte und Odenkirchen gelernt hat, gehört: Es geht bei solchen Nachbarschaftstreitigkeiten eigentlich nie wirklich um die Blätter und Zweige. „die Blätter sind meist nur die spitze des Eisberges“, sagt Bremges. Bei längerem Zuhören und tieferem Tauchen im Eiswasser fallen in den Geschichten der Zwietracht meist Sätze wie. ,Schon damals, als der eingezogen ist...’“

Zwei Drittel aller Streitfälle, die Bremges in seinem Zimmer im Rheydter Rathaus schlichten soll, sind Streitereien unter Nachbarn. Wenig überraschend, wissen doch viele nicht, dass Schiedsleute unter anderem auch in Fällen von Beleidigung, Bedrohung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Schadenersatz, ja sogar bei leichter oder fahrlässiger Körperverletzung tätig werden können. Vereinbarungen, die bei ihnen zwischen den streitenden Parteien getroffen werden, sind keine unverbindlichen Regelungen. Sie sind auf Jahrzehnte gültig, ihr Vollzug wird vom Gericht überwacht und kann bei Missachtung sanktioniert werden.

Gleichwohl sieht Bremges einen Unterschied zwischen Übereinkünften, die bei Schiedsleuten getroffen werden, und einem Gerichtsurteil. „Beim Schiedswesen geht es darum, Menschen eigene Vereinbarungen finden zu lassen, die tragfähig sind. Eine aufgeklärte Zivilgesellschaft spricht dabei ihr eigenes Recht. Jura hat einen anderen Ansatz, einen autoritäreren“, sagt Bremges. Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, bei Konflikten deren Interessen und Bedürfnisse zu berücksichtigen, dafür dürften auch seine vielen Jahre als Leiter des Hugo-Junkers-Gymnasiums eine gute Schule gewesen sein. Die Rolle als Mediator unter Kollegen, Schülern und Eltern nach seinem Abschied als Schiedsmann fortzusetzen, war jedenfalls eine, die Bremges für ein Engagement im Ruhestand zusagte.

Ein allzu geruhsames Pensionärsdasein hat diese Tätigkeit bislang verhindert. 30 Fälle hatte Bremges allein im vergangenen Jahr zu behandeln. Das bedeutete Gespräche, Schriftsätze, Termine – mehrere Stunden täglich ist Bremges so inzwischen wieder im „Dienst“. Für maximal 12,50 Euro Aufwandsentschädigung pro Streitfall – kein Job also, den ein pensionierter Schulleiter des Geldes wegen machen müsste.

Lesen Sie auch Neuer Schiedsmann für Erkelenz : Schlichten ist besser als Richten

Seine Erfahrung als Leiter eines Gymnasiums dürfte Bremges auch bei seinem Arbeitsstil als Schiedsmann nutzen. „Offen und lösungsorientiert“ würde man den wohl nenen, wollte man es in den bei Bewerbungsgesprächen üblichen Jargon kleiden. Beim Treffen mit dem Schiedsmann empfängt der 66-Jährige den Besucher schon am Beginn des Flures, der zu dem Zimmer im Rheydter Rathaus führt, in dem er sich mit den Streitparteien trifft. Bremges Lächeln ist freundlich, sein Blick strahlt Interesse an seinem Gast aus. Im Arbeitszimmer steht zwischen Regalen voller Fachliteratur ein Tisch für Besprechungen. In einer Ecke steht ein Flipchart. Auf dem Blatt ist neben Gesprächsregeln auch das Ziel aufgeschrieben: „Einigung“

Ruft jemand den Schiedsmann an, lädt Bremges beide Seiten an den Besprechungstisch. Der formellen Vorladung legt er stets ein zweites Schreiben bei, in dem er den Beteiligten vermitteln will, dass er sich nicht als Anwalt nur einer Seite verstehe. „Ich stehe auf beiden Seiten, ich bin allparteilich“, sagt er. Sitzen die Kontrahenten am Tisch, geht es zunächst darum, das Problem auf einer sachlichen Ebene zu definieren. Dabei helfen Karten, auf die benannte Probleme notiert werden, bis im wahrsten Sinne des Wortes alle Karten auf dem Tisch liegen.

Erst dann sollen die Emotionen zum Thema werden. Welche Bedürfnisse und Verletzungen sind mit dem Streit verbunden? „Ich frage zum Beispiel: Wie sehr belastet sie das Problem auf einer Skala von eins bis zehn?“, erzählt Bremges, „die meisten antworten mit einer Zahl zwischen acht und zehn. Ich habe kaum etwas anderes gehört.“ Wie sehr selbst vermeintlich nichtige Streitanlässe Menschen mitnehmen können, gehört auch zu den Dingen, die Bremges in den vergangen drei Jahren gelernt hat.

Wenn das Sachliche und das Emotionale besprochen ist, geht es im nächsten Schritt darum, Ideen für eine einvernehmliche Lösung zu entwickeln. Diese bringt Bremges sogleich zu Papier. Läuft alles gut, können die Parteien den Raum mit einer von Beiden unterzeichneten Vereinbarung verlassen. Das klappt nicht immer und mitunter erst nach mehreren Gesprächsrunden. Am Ende seien etwa 60 Prozent der Verfahren erfolgreich, sagt Bremges. kommt keine Einigung zustande, bleibt Justitia als zuständige Instanz.