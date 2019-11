Interview Renate Schaffrath : „Schicksal der Obdachlosen berührt mich“

Renate Schaffrath, hier mit ihrem Welpen Sammy, feiert am 9. November das zehnjährige Bestehen ihrer Stiftung. . Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Seit zehn Jahren unterstützt die Schaffrath Stiftung soziale Projekte in der Region. Ein Gespräch mit Vorstand Renate Schaffrath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Rietdorf und Denisa Richters

Frau Schaffrath, die Schaffrath Stiftung begeht in diesem Monat ihr zehnjähriges Bestehen. Wie entstand eigentlich die Idee, eine Stiftung für Soziales in Mönchengladbach zu gründen?

Schaffrath Wir haben schon in den Neunzigerjahren angefangen, uns sozial zu engagieren. Wenn Familien in Not waren und sich an uns gewandt haben, konnten wir oft helfen. Auch den Kontakt zur Obdachlosenszene gab es, und wir haben privat Unterstützung geleistet. In den Jahren 2007 und 2008 entstand dann die Idee einer Stiftung. Wir haben alles Notwendige in die Wege geleitet und wurden 2009 als 1000. Stiftung des Landes NRW registriert. Das Stiftungskapital beträgt eine Million Euro.

Info Das ist die Schaffrath Stiftung für Soziales Gegründet 2009 von Friedhelm Schaffrath Vorstand Friedhelm und Renate Schaffrath Stiftungsziel Die Stiftung stellt Fördermittel für die Jugend- und Altenhilfe sowie für das öffentliche Wohlfahrts- und Gesundheitswesen in Mönchengladbach, Düsseldorf und Krefeld zur Verfügung. Die Feier Am 9. November wird in der Alten Reithalle (Theodor-Heuss-Straße 99) das zehnjährige Bestehen der Stiftung gefeiert. Auf der Bühne steht die Band Booster. Karten (29 Euro, davon gehen 5 Euro als Spende an die Stiftung) gibt es ab sofort an der Information des Mönchengladbacher Schaffrath Wohnkaufhauses.

Wie viel Geld konnten Sie in den vergangenen zehn Jahren an Projekte in Mönchengladbach ausschütten?

Schaffrath Wir konnten insgesamt einen Betrag von 435.000 Euro vergeben.

Was war der kleinste Betrag, mit dem geholfen wurde? Welches der größte?

Schaffrath Kleinere Beträge wickeln wir nicht über die Stiftung ab, sondern immer noch über das Unternehmen. Das funktioniert ganz unbürokratisch. Die Stiftung übernimmt Beträge ab 2000 Euro.

Die Stiftung ist sehr breit aufgestellt. Wie weit reicht das Spektrum?

Schaffrath Das reicht von Kindern, die Hilfe brauchen, über Obdachlose bis hin zu Altentagesstätten und der Flüchtlingshilfe. Wichtig ist uns dabei immer, dass wir gezielt vor Ort Hilfe leisten. Wir unterstützen Bedürftige in der Region.

Nach welchen Kriterien werden die Projekte ausgesucht, die von der Schaffrath Stiftung unterstützt werden?

Schaffrath Es können sich nur eingetragene Vereine bewerben. Wir haben eine Nachweispflicht, was die Verwendung der Spendengelder angeht. Wir nehmen immer Kontakt auf und sehen uns die Projekte persönlich an. Es geht nicht nur darum, finanziell zu unterstützen, wir begleiten die Projekte auch. Wir recherchieren sehr exakt und wissen genau, wofür wir das Geld ausgeben. Es muss immer ein langfristiger Nutzen erkennbar sein. Beispielsweise haben wir die Ausbildung, die der SkF für Familienpaten angeboten hat, finanziert. Die Helfer gingen anschließend in Familien, haben Kinder begleitet und Eltern unterstützt. Das ist nachhaltig.

Welches Projekt oder Schicksal hat Sie in all der Zeit am meisten berührt?

Schaffrath Am stärksten zu Herzen gehend ist sicher das Schicksal der Kinder in der Düsseldorfer Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland. Ich habe dort zum Beispiel ein Baby gesehen, das der Vater mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen hat und das im Sterben lag. Diese Brutalität hat mich sehr erschüttert. Aber auch das Schicksal der Obdachlosen berührt mich sehr. Obdachlosen Frauen sieht man ihre Lage oft gar nicht an, sie tun alles, um gepflegt auszusehen. Aber wenn sie vor häuslicher Gewalt flüchten, können sie nicht ewig bei Bekannten und Freunden übernachten. Irgendwann landen auch sie auf der Straße. Ich finde den Teufelskreis, dass, wer keine Wohnung hat, auch keinen Job bekommt und wer keinen Job hat, auch keine Wohnung findet, sehr bedrückend. Und auch die Altersarmut empfinde ich als großes Problem – Menschen, die ihr Leben lang fleißig waren und jetzt kaum die Miete bezahlen können.

Sie haben sich auch für geflüchtete Menschen engagiert.

Schaffrath Ja, aber damals sind wir auf viele Probleme gestoßen. Es wurden viele Fehler gemacht, und Hilfe war manchmal gar nicht erwünscht. So haben wir beispielsweise unser Team für die Toilettenreinigung in den Flüchtlingsunterkünften kostenlos zur Verfügung gestellt, aber nach einiger Zeit wurde uns mitgeteilt, dass das nicht erlaubt sei. Wir durften auch keine Pflegeprodukte verteilen, die wir gesammelt hatten. Andererseits war das Personal teilweise nicht geimpft und hatte keine Schutzanzüge, obwohl kranke Menschen unter den Ankommenden waren. Der meiner Meinung nach schlimmste Fehler war allerdings die Unterbringung von Menschen unterschiedlichen Glaubens in einer Einrichtung. Das hat zu großen Spannungen geführt.

Setzen Sie aktuell Schwerpunkte in der Arbeit der Stiftung?

Schaffrath Wir wollen uns jetzt verstärkt auf Kinder und Jugendliche konzentrieren. In Krefeld konnten wir zum Beispiel ein Projekt des Deutschen Roten Kreuzes unterstützen. Es sollte ein Haus für kranke Kinder entstehen, das den Eltern einmal eine Auszeit ermöglicht. Die Projektleiterin war sehr engagiert und hat in kurzer Zeit die benötigten 1,5 Millionen Euro eingeworben. Wir konnten dazu beitragen.

Eine Million Euro Stiftungskapital – das ist viel. Aber in der Niedrigzinsphase sinken die Ausschüttungen. Spüren Sie das?

Schaffrath Natürlich. Wir hatten ursprünglich andere Erträge erwartet. Und wir können nur die Erträge ausschütten. Deshalb sind jetzt auch andere Ideen gefragt. Wir haben zum Beispiel zum 85. Geburtstag meines Mannes um Spenden statt Geschenke gebeten.

Planen Sie noch weitere Aktionen, um Spenden zu sammeln?

Schaffrath Ja, wir konnten beispielsweise den bekannten Schauspieler Stephan Luca gewinnen, der mit dem Barbecue-Experten Marcel Blum am Grill stehen wird. Das Ganze wird im Januar stattfinden, ein sehr hochwertiges Event, dessen Erlös der Schaffrath Stiftung zugutekommen wird.

Sie werben auf Ihrer Stiftungsseite um Spenden. Funktioniert das? Wie hoch ist der Anteil der zusätzlichen Spenden?

Schaffrath Das funktioniert leider nicht gut. Die Stiftung wird wohl als privat wahrgenommen. Jedenfalls gibt es keine Zustiftungen oder Ähnliches.

Im Beirat der Stiftung, aber auch unter den Freunden und Förderern ist reichlich Prominenz, zum Beispiel ehemalige und amtierende Oberbürgermeister. Wie wichtig sind solche Botschafter?

Schaffrath Sie geben der Stiftung ein Gesicht, und das ist wichtig. Ich würde mich freuen, wenn wir nach den nächsten Wahlen auch den neuen OB begrüßen könnten.

Die Unternehmensgruppe hat 1400 Mitarbeiter, fast 30 Häuser und Fachmärkte an vier Standorten in der Region. Dennoch haben Sie Ihre Anfänge in Rheydt nicht vergessen.

Schaffrath Nein, das Herz hängt noch an Rheydt. Deswegen hat mein Mann auch nicht gezögert, das Skater-Projekt der Rollbrett-Union zu unterstützen, als wir in der Zeitung lasen, dass die Miete für einige Monate nicht gesichert war. Er hatte gesehen, wie viel Betrieb in der Skaterhalle war und was das für die Jugendlichen bedeutete.

Ihr Jubiläum feiern Sie am 9. November mit der Band Booster. Kann jeder kommen?