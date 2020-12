Leseraktion in Mönchengladbach : Schicken Sie uns Ihre Nikolaus-Bilder

Ulrike Bolten und ihre neun Jahre jüngere Schwester 1968 mit dem Nikolaus. Foto: Ulrike Bolten

Mönchengladbach In Zeiten ohne Veranstaltungen bietet es sich an, mal das Fotoalbum herauszusuchen. Der Blick in leuchtende Augen und strahlende Gesichter, wenn der Nikolaus durch die Tür kommt, ist auf vielen Bildern festgehalten. Schicken Sie uns Ihre!

In Zeiten der Corona-Pandemie mitsamt Lockdown könnte es am Wochenende zu vermehrten Vermissten-Meldungen kommen. Erwartet wird jedenfalls vielerorts ein großer Mann mit leichtem Bauchansatz, weißem Bart und rotem Bischofsgewand, meist führt er einen Sack bei sich und neigt erfreulicherweise dazu, bereitstehende Schuhe oder Stiefel mit zum Verzehr bestimmten Süßwaren zu befüllen.

Ein Nikolaus-Tag ohne Nikolaus? Das darf nicht sein. Deshalb rufen wir unsere Leser auf: Schicken Sie uns Ihre (gerne auch historischen!) Nikolaus-Fotos wie dieses hier von Ulrike Bolten aus den 1960er Jahren und Ihre Erinnerungen an die E-Mail-Adresse aktionen.mg@rheinische-post.de. Die schönsten Bilder und Beiträge werden in der Zeitung und online veröffentlicht.

(RP)