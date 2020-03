Leseraktion : Schicken Sie Frühlingsgrüße aus Ihrem Garten!

Mönchengladbach Wer einen Garten oder einen Balkon hat, kann jetzt trotz Kontaktverbots und Ausgehbeschränkungen viel Zeit an der frischen Luft und in der Sonne verbringen. Mailen Sie uns Ihr schönstes Foto von Ihrer grünen Oase zu!

(dr) Corona-krisenbedingt und um das Risiko von Ansteckungen zu minimieren, ist unser Leben gerade stark eingeschränkt. Viele Menschen konzentrieren sich deshalb auf Haus und – so weit vorhanden – Garten oder Balkon. Und gerade in der Natur gibt es jetzt im Frühling einiges zu tun, wie uns die Odenkirchener Kleingartenbesitzer Roswitha und Franz Peltzer vor einigen Tagen verraten haben.

Die Natur dankt es mit einer wahren Blütenexplosion. Haben auch Sie einen grünen Daumen? Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto aus ihrem Frühlingsgarten per Mail an: mg@rheinische-post.de, Stichwort: Garten. Schreiben Sie uns ein paar Zeilen dazu, was zu sehen ist, in welchem Stadtteil der Garten ist. Wir werden die besten Bilder veröffentlichen.