Unternehmen aus Mönchengladbach : Scheidt & Bachmann feiert Jubiläum weltweit

Fast 1500 Mitarbeiter feierten am Standort der Zentrale von Scheidt & Bachmann in Mönchengladbach. Alle dort, aber auch an den anderen Standorten in der Welt, trugen bei der Party das gleiche T-Shirt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Unternehmens-Chef Norbert Miller begrüßte in der Zentrale fast 1500 Mitarbeiter zum großen Fest – und per Live-Schalte noch mal so viele an den globalen Standorten. Dort wurde zeitgleich gefeiert. In Mönchengladbach gab es ein großes Party-Areal mit Essen, Spielen und einem Live-Konzert von Booster.

Norbert Miller steht auf der Bühne in dem riesigen Festzelt. Vor ihm sitzen rund 1500 seiner Mitarbeiter. Alle, auch er selbst, tragen dunkelblaue Polo-Shirts mit dem Logo von Scheidt & Bachmann, ihrem Arbeitgeber, und der Zahl 150. Seit so vielen Jahren besteht das weltweit agierende Unternehmen aus Mönchengladbach. Das ist beachtlich, denn in diese Zeitspanne fallen zwei Weltkriege, eine Weltwirtschaftskrise und viele weitere Herausforderungen.

All das macht Miller, der das Familienunternehmen in fünfter Generation leitet, auf der Bühne deutlich. Ohne Manuskript, locker und kurzweilig schlägt er den Bogen von dem kleinen Betrieb für Textilmaschinen, den 1872 der Ingenieur Carl Bachmann und der Kaufmann Friedrich Scheidt in Mönchengladbach gegründet hatten, zu einem globalen Unternehmen mit mehreren erfolgreichen Geschäftsbereichen. Hochmoderne Bahn-Signalanlagen, Fahrschein-, Park-, Bezahl- und Tanktechnologien gehören dazu, ebenso der Service, sie möglichst lange in Betrieb zu halten. Genau 3167 Mitarbeiter zählt Scheidt & Bachmann weltweit. Denn so viele der T-Shirts sind für den Festtag an den 30 Standorten verteilt worden.

Unternehmens-Chef Norbert Miller präsentierte die weltweiten Teams und die Firmenhistorie. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Die größte Jubiläums-Party steigt auf dem Gelände der Zentrale in Mönchengladbach, zeitgleich wird weltweit gefeiert. „Scheidt & Bachmann – das sind wir! This is us!“, ruft der oberste Chef ins Publikum und in die Kameras, die seine Worte in die globale Scheidt & Bachmann-

Welt tragen. Es ist der Rote Faden dieses Abends – und der Firmenphilosophie. Hier feiert eine feste, motivierte Gemeinschaft, viele der Mitarbeiter sind schon seit Jahrzehnten dabei. Prominente Gratulanten wie Ministerpräsident, Oberbürgermeister oder andere Honoratioren sind nicht dabei. Es ist ein Fest nur für die Belegschaft. Was eine Botschaft der Wertschätzung ist.

Miller begrüßt per Live-Schalte jedes Land, in dem Scheidt & Bachmann vertreten ist. Er beginnt mit dem 6215 Kilometer entfernten Toronto in Kanada, wo gerade Mittagszeit ist, stellt über USA, Tunesien, Slowakei, Österreich, Frankreich, Spanien und vielen mehr die Standorte vor. Jedes Mal sind auf dem Monitor winkende Menschen zu sehen, die in der Ferne ebenfalls feiern. Die meisten winken aus der Slowakei, wo 700 Menschen für den Mittelständler arbeiten.

Die Band Booster heizte den Feiernden am Abend ein. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

35 Mitarbeiter, vor allem Software-Entwickler, zählt Scheidt & Bachmann im Großraum der ukrainischen Hauptstadt Kiew, sagt Miller. Ihr Gehalt werde weitergezahlt, wenn sie wegen des Krieges nicht arbeiten könnten. Doch 90 Prozent machten weiter, teils aus Kellern heraus. „Ich bin beeindruckt“, sagt Miller. Die Kollegen in Mönchengladbach sind es auch, spenden minutenlang stehend Applaus. Ein Gänsehaut-Moment.

Die Präsentation ist so modern wie die Technologien, die das Unternehmen auf den Markt bringt. In den 1970ern war Scheidt & Bachmann einer der ersten Softwareproduzenten, stach bei Aufträgen Konzerne wie AEG aus, wie Miller ausführt.

Auf dem Firmengelände war en großer Genuss- und Freizeitbereich aufgebaut. Foto: Denisa Richters

Beeindruckend ist auch die Partyzone: Auf dem Werksgelände stehen Foodtrucks, ein Büffet ist aufgebaut. Es gibt Burger, Pizza, Fritten, Vegetarisches, Muffins und eine Cocktailbar. Ein Lounge-Bereich, daneben ein Spiel-Areal mit Kickern, Minigolf oder Dart. Am späten Abend wird gerockt. Die Gladbacher Coverband Booster sorgt für noch mehr Stimmung auf diesem etwas anderen Firmenfest, das ein Jahr vorbereitet worden ist.

An den Ständen gab es Mitmach-Aktionen wie dieses Bild, das – gemeinschaftlich ausgemalt – im Foyer aufgehängt werden soll. Foto: Denisa Richters