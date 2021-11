Schule in Mönchengladbach : Scharfe Kritik am Wegfall der Maskenpflicht in Schulen

Mönchengladbach Steigende Corona-Fallzahlen, mehr infizierte Kinder, mehr Patienten auf den Intensivstationen – die Lehrergewerkschaft GEW hält den Zeitpunkt für die Entscheidung im Ministerium, die Maskenpflicht an Schulen aufzuheben, für „unverantwortlich“.

Scharfe Kritik an der Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen übt die Lehrergewerkschaft GEW Mönchengladbach . „Zum jetzigen Zeitpunkt halten wir diese Entscheidung des Ministeriums nicht nur für unverständlich, sondern für verantwortungslos“, sagt die Vorsitzende Ruth Reinartz. Sie verweist auf die steigenden Patienten-Zahlen auf den Intensivstationen, außerdem gebe es mehr infizierte junge Patienten. „Warum ohne Not zum jetzigen Zeitpunkt die Maskenpflicht an Schulen entfällt, macht viele Kolleginnen und Kollegen wütend“, berichtet Reinartz.

Reinartz: „Impfdurchbrüche nehmen zu und werden ganz sicher auch nicht an den Lehrerzimmern vorbei gehen. Bleibt zu hoffen, dass die Eltern, Schüler, Lehrer und Sozialpädagogen an Schulen ihren Schutz selber in die Hand nehmen und der neue Ministerpräsident Wüst einen Tadel an die Ministerin verteilt.“ An vielen Schulen wird darüber nachgedacht, an Schüler und Eltern zu appellieren, die Masken an Dienstag freiwillig zu tragen.