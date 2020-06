Ende des Warenhauses in Mönchengladbach : Politik kritisiert Schließung von Karstadt in Rheydt

Mönchengladbach Nach der Ankündigung von Galeria Karstadt Kaufhof, den Standort in Rheydt aufgeben zu wollen, fordern Politiker in Mönchengladbach eine Perspektive für die Beschäftigten – und für die Rheydter Innenstadt als Ganzes.

Das Aus für Karstadt in der Rheydter Innenstadt hat die Stadt hart getroffen. In der Mönchengladbacher Politik ist vor allem die Solidarität mit den Beschäftigten groß, die ihren Arbeitsplatz verlieren werden. „Für die betroffenen Mitarbeiter müssen sozialverträgliche Angebote entwickelt werden“, forderte Roderich Busch, Vorsitzender der Rheydter CDU. SPD-Chefin Gülistan Yüksel betonte: „Vom Konzern erwarten wir, dass es eine klare Perspektive für die Beschäftigten gibt und keinen Fall ins Bodenlose.“ Grünen-Fraktionschef Karl Sasserath sagte: „Die Beschäftigten haben auf so vieles verzichtet, um die Arbeitsplätze zu retten. Und jetzt verlieren viele ihren Arbeitsplatz.“

Die Schließung des Warenhauses, die die Stadt mit dem Kauf der Immobilie durch die EWMG 2015 noch verhindert hatte, ist ein schwerer Schlag für die Rheydter Innenstadt. Die CDU nannte „das mangelnde Vertrauen des Unternehmens in den Standort Rheydt eine herbe Enttäuschung“, wie Unionspolitiker Roderich Busch mitteilte. „Wir brauchen so schnell wie möglich ein Konzept für die Zeit nach Karstadt, und wir brauchen konkrete Angebote für mögliche Investoren und Interessierte“, sagte CDU-Politiker Frank Boss. SPD-Fraktionschef Felix Heinrichs warnte vor Leerstand an zentraler Stelle in Rheydt. Das Engagement der Händler in der Innenstadt dürfe keinen Schlag bekommen. „Wir müssen jetzt die Planungen für das Rathaus vorantreiben und neu überlegen, wie wir den Einzelhandel stärken.“ Der SPD-Landtagsabgeordnete Hans-Willi Körfges betonte, die Menschen dürften nicht das Gefühl bekommen, abgehängt zu werden: „Das neue Rathaus ist genauso wichtig wie Investitionen in bezahlbares Wohnen in der Innenstadt und die Attraktivierung der Einkaufsstraßen.“