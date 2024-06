Kindergärten in Mönchengladbach Warum es in einigen Kitas nun etwas leiser zugeht

Lachen, singen, toben und spielen: In Kindergärten geht es mitunter ziemlich laut zu. Um die Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher zu verbessern, wird der Schallschutz in städtischen Kita-Gebäuden erhöht. Im Sommer geht einer Mitteilung der Stadt zufolge das vorerst letzte von drei Schallschutzpaketen in die Umsetzung. Insgesamt 37 Standorte werden es danach sein, die das Gebäudemanagement seit 2019 „schallschutztechnisch ertüchtigt“ hat. Die Lärmbelastung hat in den schon überarbeiteten Einrichtungen deutlich abgenommen.