Verwaltung soll prüfen Mehr Grillzonen für Mönchengladbach?

Der beschlossene Antrag kommt in dieser Form von der Ampel (SPD, FDP und Grüne). Vorangegangen war ein Antrag der Linken, die die Verwaltung beauftragen wollte, in öffentlichen Parks Flächen zum Grillen zu schaffen – insbesondere im Gladbacher Innenstadtgebiet durch Grillzonen am Geropark und im Bunten Garten. Im Antrag erklärt die Fraktion, dass der Zulauf des Stadtwalds maßgeblich auch mit den Grillzonen zusammenhänge. In der Folge gebe es Probleme beim Parken und überfüllte Abfallbehälter. Auch werde abseits der ausgewiesenen Grillplätze gegrillt. Um dies zu entzerren, sollten wohnortnahe Grillzonen geschaffen werden.