Mönchengladbach Hilfe für Kinder mit Behinderungen : Bald kann wieder geschaukelt werden

Mönchengladbach 4000 Euro bekam der Verein Menschen im Zentrum von der Schaffrath-Stiftung gespendet. Mit dem Geld werden neue Schaukeln für Kinder mit und ohne Behinderung gekauft.

Mit dem Geld sollen vor allem die Schaukeln erneuert und die Nutzgärten wieder reaktiviert werden, damit die Kinder mit und ohne Behinderung sie bald wieder zum Spielen und Lernen nutzen können. Das eigene Erforschen der Umgebung und Dinge auszuprobieren soll in dem Garten möglich sein. Deshalb wird ein großer Teil des Freigeländes so natürlich wie möglich erhalten.

Die Betreuung der Kinder mit Behinderung ist intensiv: Auf jedes Kind kommt eine Betreuungsperson. Neben der Betreuung in der Kindertagesstätte für die Zwei- bis Sechsjährigen bietet der Verein im Familienzentrum auch die Beratung der Eltern sowie Therapien in der Frühförderung an wie Physio- und Ergotherapie, Logopädie und Heilpädagogik auch für Unter-Zweijährige an. Gegründet wurde der Verein 1965. Damals bot er Krankengymnastik für Kinder mit spastischen Lähmungen an. Ein Jahr später wurde die erste Tagesstätte für sechs körperbehinderte Kinder eröffnet und 1967 das Angebot auf 35 Plätze erweitert. Seit 1976 betreut der Verein auch Kinder mit Schwerstmehrfachbehinderungen.