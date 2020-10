Geschenk für Diakonisches Werk : Schaffrath-Stiftung spendet für Obdachlose in der Stadt

Mönchengladbach Möbel, Küchenutensilien und Essen spendete die Schaffrath-Stiftung an das Café Pflaster. Im Gegensatz zu vielen anderen Anlaufstellen hatte das Café die Türen für Bedürftige weiter offen gehalten.

Die Corona-Krise hat die Obdachlosen besonders getroffen. Beim Lockdown waren viele ihrer Anlaufstellen geschlossen. Das ist bis heute so, weil sie keinen Internetzugang besitzen und sich nicht für Termine anmelden können. Einzige Ausnahme: das Café Pflaster in Mönchengladbach und Rheydt. Das hatte immer auf. „Allerdings konnten wir nicht so viele Menschen reinlassen“, sagt Brigitte Bloschak, Fachbereichsleiterin der Wohnungslosenhilfe beim Diakonischen Werk. Die täglichen Frequenzen mussten wegen der Corona-Schutzmaßnahmen drastisch reduziert werden. Das Frühstück, das sonst für 30 Cent an die Bedürftigen ausgegeben wurde, bleibt bis zum Ende des Jahres kostenfrei, damit der Umgang mit Geld und somit die Gefahr einer möglichen Infektionsübertragung vermieden wird.