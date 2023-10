Spende in Mönchengladbach 850 Babytücher für guten Zweck

Jetzt können die Lotsinnen den Eltern noch ein weiteres Geschenk machen: eine niedliche Babydecke. In hellen Farben mit einem zarten Grün abgesetzt und einem kleinen Elefanten darauf, hält sie in Zukunft die Kleinen warm. Es ist sein Geschenk von Renate und Frederic Schaffrath. Verkaufsleiter Tareq Ghaffari übergab die 850 Decken: „Die Familie Schaffrath engagiert sich vielfältig in unserer Stadt, und als die Anfrage von Frau Kress kam, hat sie gerne geholfen. Wir finden es ein großartiges Angebot für Eltern in unserer Stadt“, sagt Ghaffari. Er hatte noch eine Überraschung für die drei Lotsinnen: „Wir möchten 1000 Gutscheine im Wert von 20 Euro schenken. So können sich die Eltern kaufen, was noch fehlt.“ Die Eltern seien sehr dankbar für die kleinen Dinge, sagt Rebecca Heinrich: „Wenn wir zum Beispiel eine Haushaltshilfe organisieren können, die in der ersten Zeit zu Hause unterstützt.“