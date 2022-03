Zeichen der Solidarität in Mönchengladbach : Schaffrath spendet 5000 Euro für Ukraine-Hilfe

Mönchengladbach Nachdem die Niederrheinischen Sinfoniker am Wochenende ein Solidaritätskonzert im Einrichtungshaus Schaffrath gegeben haben, hat das Unternehmen nun deren Engagement für die Aktion „Deutschland hilft Ukraine“ finanziell unterstützt.

Das Konzert fand in ungewöhnlicher Kulisse statt: 54 Musiker der Niederrheinischen Sinfoniker spielten an einem Samstag zur besten Einkaufszeit in der Spirale des Einrichtungshauses in Mönchengladbach. Als Musik hatten sie unter anderem einen langsamen Beethoven-Satz und ein gefühlvolles Cello-Stück mit dem Titel „La tristesse“ eines ukrainischen Komponisten ausgewählt. Zweck des spontanen Konzert war es, Spenden zu sammeln für Ukrainer, die gerade auf der Flucht sind und Hilfe benötigen. Und das Ziel wurde erreicht: Schon am Konzerttag kamen mehr als 3.600 Euro zusammen, die Zuhörer im Möbelhaus gespendet haben oder online eingesammelt wurden. Diesen Betrag hat die Schaffrath-Gruppe nun aufgestockt.