Einzelhandel in Mönchengladbach Schaffrath eröffnet erstes Outlet-Center

Um Punkt 10 Uhr am Donnerstagmorgen hat die Schaffrath-Gruppe im Giesenkirchener Gewerbegebiet mit einem Outlet-Center ihren neuesten Standort eröffnet. Dabei handelt es sich um ein Outlet-Center, so informierte Vertriebsleiter Bernd Kassmacher wenige Minuten vor der offiziellen Eröffnung das sechsköpfige Team des Centers, dass es so in der Gruppe noch nicht gegeben hat. Deshalb sei man stolz, pünktlich zu eröffnen, und in der nächsten Zeit auch Erfahrungswerte in Bezug auf das Sortiment und die Kundschaft sammeln zu können. „Es war alles etwas knapp, aber es ist alles gut gelaufen, und das haben wir Ihnen als Mitarbeiter zu verdanken,“ so Kassmacher.