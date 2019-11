Verkaufsoffener Sonntag in Rheydt : Schätzchensuche auf Markt der Märkte

Die Trödelstände auf dem Marktplatz in Rheydt waren an dem Tag von vielen Besuchern umlagert. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Trödelmarkt, Kinderflohmarkt und eine kulinarische Meile in Rheydt.

Klamotten, Spiele, Bücher, Porzellanfiguren und noch vieles mehr gab es beim „Markt der Märkte“ in Rheydt. Auf dem Marktplatz tummelten sich am Sonntag die Besucher und suchten zwischen all den verschiedenen Ständen nach paar Schätzen für das eigene Zuhause.

Für die kleineren Besucher war aber auch ein Kinderkarussell aufgebaut und es gab ein sehr großes Angebot an Spielwaren, Kuscheltieren und Kinderkleidung. Am Stand der „Kulturlöwen“ sorgte der Löwe Kulti zusätzlich für gute Laune bei den Kids.

Für Interessierte wurden zudem zwei kostenfreie Stadtführungen mit dem Thema „Leben und Arbeiten in Rheydt – heute und früher“ angeboten, bei dem die Teilnehmer mehr über die ereignisreiche Geschichte Rheydts erfahren konnten. „Die Stadtführung war wirklich sehr interessant und gut gemacht. Ich bin mitgegangen weil ich schon mein ganzes Leben lang hier in Rheydt wohne und mir dachte, ich sollte mich mal informieren, was hier so alles passiert ist,“ erzählt Elisabeth Stöter (40), die eine der Führungen mitgemacht hat.